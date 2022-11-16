Военкор «Известий» показал один день из жизни артиллериста в ДНР

Военкор «Известий» показал один день из жизни артиллериста в ДНР

2022-11-16 20:59:59

2022-11-16 20:59:59

2022-11-16 20:59:59

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