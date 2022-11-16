Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии

Более 5 млн левов (€2,5 млн) было украдено во время ограбления инкассаторской машины в Болгарии. Об этом 16 ноября сообщил телеканал BNT.

В полиции полагают, что в ограблении участвовали четыре злоумышленника. Средства в инкассаторском автомобиле были в разных купюрах, они находились в кассетах для банкоматов.

«Розыск грабителей продолжается», — добавили правоохранители.

Инкассаторский автомобиль ограбили в Софии накануне. Две машины заблокировали авто инкассаторов, у налетчиков было огнестрельное оружие. Инкассаторы получили легкие травмы, а контейнеры с деньгами были украдены.

Нападавшие скрылись на автомобилях с украинскими номерами, их сгоревшими обнаружила полиция недалеко от места происшествия.

11 ноября в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой, в котором участвовали семь человек. Как рассказал источник «Известиям», у прилетевших из Бишкека мужчин было похищено $4,1 млн. В настоящее время полицейские разыскивают грабителей.