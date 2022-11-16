Премьер Эстонии призвала НАТО сохранять хладнокровие после инцидента в Польше

Страны НАТО не должны горячо реагировать в связи с ракетным инцидентом в Польше. Об этом 16 ноября заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Я думаю, мы должны сохранять хладнокровие, поскольку знаем, что может быть эффект расширения конфликта, особенно на страны, которые находятся очень близко к Украине. Как к этому подходить, решать будет польское правительство», — сказала она CNN.

Каллас призвала союзников по альянсу передать как можно больше средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Киев, в свою очередь, потребовал жесткой реакции США и НАТО.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Голословные обвинения в адрес РФ в ведомстве назвали провокацией.

16 ноября по инициативе президента США Джо Байдена на G20 состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет. На основании данных разведки американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Позднее президент Польши Анджей Дуда указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Как заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.