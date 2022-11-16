Запасы нефти в стратегическом резерве США опустились до минимума 1984 года

Стратегические запасы нефти в США уменьшились за неделю на 5,4 млн баррелей. На 11 ноября они составили 435,4 млн баррелей, сообщает в среду, 16 ноября, Reuters со ссылкой на обзор управления энергетической информации американского минэнерго.

Резервы упали практически до минимума с марта 1984 года — 392,1 млн баррелей, передает RT.

Ранее, 19 октября, американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат опустошать свой стратегический резерв и минэнерго уже готово поставить на рынок еще 15 млн баррелей нефти.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи, сообщает телеканал «360». Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

В МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано только экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ.

В Москве добавили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.