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МИД РФ указал Польше на неприемлемость нагнетания антироссийской истерии

МИД призвал Варшаву не ввязываться в провокации киевского режима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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МИД России указал временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей. Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу», — говорится в ее заявлении.

Захарова подчеркнула, что российская сторона ждет от Варшавы прекращения антироссийских спекуляций. Она напомнила, что исчерпывающие разъяснения о непричастности ВС РФ к инциденту были даны Минобороны. Также дипломат предостерегла польские власти от ввязывания в провокации.

Временный поверенный был вызван в здание МИД РФ вечером 16 ноября.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Киев, в свою очередь, потребовал жесткой реакции США и НАТО.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. Также в ночь на 16 ноября посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики.

Однако уже 16 ноября президент Польши Анджей Дуда также указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Голословные обвинения в адрес РФ в ведомстве назвали провокацией.

Кроме того, как заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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