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Шольц не обрадовался планам Трампа стать следующим президентом США

Канцлер ФРГ Шольц выразил надежду на то, что Трамп потерпит поражение на президентских выборах в 2024 году
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Фото: REUTERS/Octavio Jones
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что выдвинувший себя в качестве кандидата на следующего президента США Дональд Трамп потерпит поражение на их выборах в 2024 году.

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15 ноября экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. После этого стало известно, что советники действующего президента США Джо Байдена разрабатывают план по противодействию нападкам Трампа.

«Я не особо впечатлен [этим сообщением]. Можно надеяться на то, что так же, как и на последних выборах, решение [избирателя] будет принято против популизма», — сказал Шольц в интервью немецкому телеканалу n-tv.

Также Шольц отметил, что Байден является «опытным и очень умным политиком».

Ранее в среду американист и политолог Малек Дудаков отметил в беседе с «Известиями», что Трамп поторопился, объявив об участии в выборах на должность главы государства. По его мнению, основным оппонентом Трампа среди республиканцев является губернатор Флориды Рон Десантис.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, состоявшихся 8 ноября, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

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