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Нашедшего чек на €4,6 млн немца отблагодарили мармеладом

Нашедшего чек на €4,6 млн немца отблагодарили мармеладом

Bild: немец, нашедший на улице чек Haribo на €4,6 млн, получил в награду мармелад
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Фото: ТАСС/Henning Kaiser
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Житель Германии Ануар Г. нашел чек на €4,6 млн, принадлежавший производителю мармелада Haribo. Об этом 10 ноября сообщила газета Bild.

38-летний мужчина обнаружил документ на улице во Франкфурте-на-Майне. Он был выписан сетью супермаркетов Rewe и предназначался Haribo.

Ануар Г. сообщил о находке в Haribo, и юрист компании попросил его уничтожить чек, что мужчина и сделал. В благодарность он получил коробку с шестью пачками мармелада, но посчитал эту награду слишком мелкой.

После этого в Haribo ответили, что такой набор является стандартным для проявления благодарности, а чек в любом случае никто не мог обналичить, кроме сотрудников компании.

9 ноября двух подростков из Красноярского края наградили медалями «За проявленное мужество». 13-летний Данила Кириленко спас тонувшего брата, а 12-летний Ярослав Буйлов защитил ребенка от разъяренной собаки.

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