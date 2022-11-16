Нашедшего чек на €4,6 млн немца отблагодарили мармеладом

Житель Германии Ануар Г. нашел чек на €4,6 млн, принадлежавший производителю мармелада Haribo. Об этом 10 ноября сообщила газета Bild.

38-летний мужчина обнаружил документ на улице во Франкфурте-на-Майне. Он был выписан сетью супермаркетов Rewe и предназначался Haribo.

Ануар Г. сообщил о находке в Haribo, и юрист компании попросил его уничтожить чек, что мужчина и сделал. В благодарность он получил коробку с шестью пачками мармелада, но посчитал эту награду слишком мелкой.

После этого в Haribo ответили, что такой набор является стандартным для проявления благодарности, а чек в любом случае никто не мог обналичить, кроме сотрудников компании.

9 ноября двух подростков из Красноярского края наградили медалями «За проявленное мужество». 13-летний Данила Кириленко спас тонувшего брата, а 12-летний Ярослав Буйлов защитил ребенка от разъяренной собаки.