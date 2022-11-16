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Корреспондент «Известий» показал подготовку домов в ЛНР к зиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Коммунальщики Луганской Народной Республики (ЛНР) начали подготовку многоквартирных домов к зиме и отоплению. Видео обхода квартир показал 16 ноября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Как следует из ролика, сотрудники коммунальных служб обходят квартиры в многоэтажных домах. Если квартиры нежилые, а двери заперты, то их вскрывают и в составе комиссии составляют акты о том, в каком состоянии батареи.

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По словам журналиста, если батареи в квартире разрушены, а жилье попало под обстрел, то система отопления в ней отключается.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление Донбасса должно идти в первую очередь, жителям необходимо помочь пережить зиму. По его словам, необходимо отремонтировать или построить заново разрушенные дома.

4 ноября Путин пообщался с волонтерами и ответил на волнующие общественность вопросы, в том числе о восстановлении Мариуполя, который сильно пострадал во время конфликта на Украине.

2 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление поврежденных городов на территории новых российских территорий является самым крупным строительным проектом в стране. В ходе правительственного часа в Совете Федерации он отметил, что сегодня на новых территориях работают 44 тыс. строителей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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