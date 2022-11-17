Названы предрасположенные к расстройствам пищевого поведения категории людей

Развитию расстройств пищевого поведения (РПП) обычно предшествует диетическое поведение и недовольство собственным телом. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ирина Ушкова.

«У нас есть два основных фактора, которые предвещают начало расстройств пищевого поведения. Это какое-то диетическое поведение, ограничение в питании, снижение веса (но не всегда) либо недовольство собственным телом. Опять же недовольство собственным телом вообще широко распространено», — отметила специалист.

По ее словам, в уязвимую категорию входят подростки, спортсмены, известные личности, женщины после сорока. Также фактором риска является снижение веса независимо от того, соблюдалась ли специальная диета. Например, если человек потерял вес вследствие какого-то заболевания.

«Точно есть какая-то генетическая предрасположенность к развитию расстройств пищевого поведения. Есть гипотеза, что включаются гены РПП при потере веса либо при ограничениях. И начинается поведение, характерное, например, для нервной анорексии. Но не у всех, у кого есть предрасположенность, будет РПП, потому что среда может это компенсировать», — пояснила Ушкова.

Она подчеркнула, что есть только одно эффективное лечение РПП — это психотерапия.

«Это расстройство поведения, то есть человек что-то делает не так, садится на диету или много раз подходит к зеркалу и проверяет свою складку жира. То есть такое дисфункциональное поведение приводит к еще большему дисфункциональному поведению, изменению мышления, принятия себя. Мы работаем именно путем изменения этого поведения, нормализации питания, улучшения образа тела», — добавила психолог.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы Ушкова также отметила, что нервная анорексия, несмотря на большую известность, является самым редким расстройством пищевого поведения. Чаще встречается приступообразное, или компульсивное, переедание — его распространенность составляет 3–5%.