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Нашедшего чек на €4,6 млн немца отблагодарили мармеладом

Эксперт назвал причины быстрой разрядки смартфона на морозе

Эксперт Кузьменко рассказал, почему смартфон быстрее разряжается на морозе
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Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
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Избежать повышенного расхода аккумулятора смартфона на морозе невозможно из-за протекающих в батарее химических реакций. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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«Возможно ли избежать разряда на холоде? Нет. Это законы физики и химии, и их стоит учитывать при эксплуатации устройств», — сказал эксперт «Газете.ru».

По его словам, из-за снижения температуры электролита уменьшается скорость движения ионов и интенсивность прохождения химических реакций.

Как отметил Кузьменко, потеря емкости литий-ионных аккумуляторов на морозе лишь временное явление.

Для того чтобы избежать негативных последствий, специалист порекомендовал не превышать нижнюю температурную границу в –20 градусов.

Ранее в этот день заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко предупредил об опасности постоянного нахождения зарядки смартфона в розетке. Он объяснил, что скачки напряжения могут вывести из строя зарядное устройство.

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