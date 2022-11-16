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Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо после публикации содержания их разговора канадскими СМИ

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Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 обвинил его в том, что содержание их личного разговора просочилось в средства массовой информации. Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне Си Цзиньпин и Трюдо провели короткую неофициальную встречу. Канадский премьер указал лидеру КНР, что обеспокоен сведениями о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы в Канаде. При этом Пекин не публиковал отчетов после этой беседы и она не фигурировала в китайских государственных СМИ.

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16 ноября Си Цзиньпин встретил Трюдо и выразил недовольство тем, что об их разговоре стало известно журналистам. Он указал, что такое поведение со стороны канадской стороны неуместно.

Китайский лидер отметил, что переговоры должны быть искренними, иначе неизвестно, чем они могут закончиться. После этого Си Цзиньпин попытался уйти, но Трюдо остановил его, сказав, что Канада выступает за открытый и честный диалог. Конструктивное взаимодействие, по словам премьера, возможно, но и разногласия будут. В ответ лидер КНР призвал сначала для такого диалога создать условия.

Кроме того, на этом саммите премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что КНР представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Британии.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу.

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