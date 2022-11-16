Глава Львовской ОВА назвал сроки восстановления энергообъектов

Около года понадобится для восстановления в полном объеме работы трех поврежденных ударами объектов критической инфраструктуры энергетики во Львовской области. Об этом в среду, 16 ноября, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, все три объекта получили критические повреждения.

«Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области <...>, необходимо 8–12 месяцев», — написал он.

По его данным, на 95% территории Львовской области возобновлено энергоснабжение, но в то же время лишь 30% местных абонентов могут одновременно пользоваться электричеством. Энергетики ввели веерные отключения электричества. Также в области очень часто происходят аварийные ситуации в энергоподаче.

Ранее в среду мэр украинского города Винница Сергей Моргунов порекомендовал жителям запастись водой и едой, а также зарядить портативные аккумуляторы на фоне ожидаемых ограничений на потребление электроэнергии.

По его словам, местная энергетическая компания заявила о более «жестких и длительных» ограничениях по сравнению с предыдущими.

В этот же день глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов 15 ноября было поражено свыше 30 объектов инфраструктуры страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергетическим объектам страны 15 ноября самым масштабным, добавив, что ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

С октября российские войска наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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