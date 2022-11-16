Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия назвала безответственным поведение Украины после инцидента в Польше
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
На Украине переименовали город Новоград-Волынский в Звягель
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Экономика
«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по «Дружбе» через Украину
Мир
Нашедшего чек на €4,6 млн немца отблагодарили мармеладом
Сюжет:

Глава Львовской ОВА назвал сроки восстановления энергообъектов

Глава Львовской ОВА Козицкий: на восстановление энергообъектов нужно около года
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около года понадобится для восстановления в полном объеме работы трех поврежденных ударами объектов критической инфраструктуры энергетики во Львовской области. Об этом в среду, 16 ноября, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

По его данным, все три объекта получили критические повреждения.

«Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области <...>, необходимо 8–12 месяцев», — написал он.

По его данным, на 95% территории Львовской области возобновлено энергоснабжение, но в то же время лишь 30% местных абонентов могут одновременно пользоваться электричеством. Энергетики ввели веерные отключения электричества. Также в области очень часто происходят аварийные ситуации в энергоподаче.

Ранее в среду мэр украинского города Винница Сергей Моргунов порекомендовал жителям запастись водой и едой, а также зарядить портативные аккумуляторы на фоне ожидаемых ограничений на потребление электроэнергии.

По его словам, местная энергетическая компания заявила о более «жестких и длительных» ограничениях по сравнению с предыдущими.

В этот же день глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов 15 ноября было поражено свыше 30 объектов инфраструктуры страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергетическим объектам страны 15 ноября самым масштабным, добавив, что ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

С октября российские войска наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022