Премьер Польши заявил о готовности страны к падению ракет

Власти Польши готовились к падению ракет на ее территории. Об этом заявил 16 ноября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая в сейме (нижней палате парламента) после заседания совета нацбезопасности, сообщила газета RP.

«В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию», — цитирует издание польского премьера.

Он отметил, что власти страны несколько недель анализировали возможные сценарии развития событий.

«Мы знали, что риск такого события велик и растет», — подчеркнул Моравецкий.

В начале заседания сейм почтил минутой молчания память двух польских граждан, погибших в результате взрыва в деревне Пшеводув.

Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию, а российского посла Сергея Андреева вызвали в польский МИД.

После этого Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. МИД РФ призвал страны Запада воздержаться от распространения домыслов в адрес Москвы.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу имеющихся у НАТО данных к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ.

Президент США Джо Байден также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.