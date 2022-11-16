Надземный переход возведут на автодороге Красноярск – Элита

В Красноярском крае планируют возвести надземный пешеходный переход на пересечении автодороги Красноярск – Элита и Минино – Бугачево. Об этом сообщает региональное управление автодорог.

Переход возведут в рамках второго этапа реконструкции трассы Красноярск – Элита. Его длина составит 36 м, ширина — около 5 м. Саму конструкцию выполнят из стали и установят на железобетонные опоры.

«Существующая организация движения уже не обеспечивает должного уровня комфорта и безопасности. Помимо расширения полос для удобства водителей движение будет выполнено при помощи разворотных петель, с исключением светофора. А для безопасности пешеходов обустроят надземный переход», — объяснил глава управления автодорог Андрей Журавлев.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, реконструкция трассы Красноярск – Элита проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить строительство перехода планируется к концу августа 2023 года, а второй этап реконструкции трассы — в 2024-м.