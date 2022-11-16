Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ

Один человек погиб и еще двое пострадали при обстреле города Зимогорье в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинскими боевиками. Об этом сообщили 16 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что украинские войска обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет.

«В результате обстрела ‹...› погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении представительства республики в Telegram-канале.

Также в результате обстрела получили повреждения несколько зданий: один многоэтажный дом, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, средняя школа имени Героя Советского Союза И.С. Малько, детский сад «Ивушка».

Кроме того, сообщается о повреждении ж/д станции и линии электропередачи.

Ранее в среду украинские войска обстреляли населенный пункт Старобельск в ЛНР, выпустив также шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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