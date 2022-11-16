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Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Один человек погиб и еще двое пострадали при обстреле города Зимогорье в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинскими боевиками. Об этом сообщили 16 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Там отметили, что украинские войска обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет.

«В результате обстрела ‹...› погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении представительства республики в Telegram-канале.

Также в результате обстрела получили повреждения несколько зданий: один многоэтажный дом, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, средняя школа имени Героя Советского Союза И.С. Малько, детский сад «Ивушка».

Кроме того, сообщается о повреждении ж/д станции и линии электропередачи.

Ранее в среду украинские войска обстреляли населенный пункт Старобельск в ЛНР, выпустив также шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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