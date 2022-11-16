За пьяное вождение без документов могут временно запретить сдавать экзамены на права

Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, который временно запрещает сдавать экзамен на получение водительского удостоверения после вынесенного ранее штрафа за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 26 закона о безопасности дорожного движения соответствующим пунктом.

Кроме того, законопроект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий.

Также законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина России.

В начале октября Министерство внутренних дел России предложило скорректировать перечень необходимых документов кандидатам в водители для сдачи экзаменов на право управления автомобилем и получения национальных водительских удостоверений.

В июне начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников отмечал, что в России необходимо реформировать систему обучения в автошколах.