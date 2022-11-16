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Постпред РФ в Вене призвал воздержаться от пустых обвинений Москвы

Постпред Гаврилов: Москва призвала воздержаться от распространения домыслов о России
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Россия призывает воздерживаться от пустой обвинительной риторики в адрес Москвы и распространения домыслов, так как они могут повлечь последствия. Об этом 16 ноября заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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«Призываем воздержаться от пустой обвинительной риторики и безответственного распространения домыслов, чреватых непредсказуемыми последствиями», — цитирует дипломата сайт МИД РФ.

Гаврилов обратил внимание, что в последние сутки международное сообщество наблюдало попытки рукотворной эскалации украинского конфликта. Они были направлены в вооруженное противостояние с НАТО.

По словам дипломата, киевский режим не разобрался в фактах или воспользовавшись моментом призвал лидеров стран НАТО дать России «жесткий ответ».

Днем ранее МИД Польши заявил, что на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию и призвал НАТО к действию.

Со своей стороны Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

По инициативе президента США Джо Байдена на G20 состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет. На основании данных разведки американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Также в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ.

Альянс не видит признаков того, что Россия готовит наступательные боевые действия против блока, подчеркнул он.

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