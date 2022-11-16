Посол Польши покинул МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский покинул здание МИД России, куда прибыл ранее в среду, 16 ноября. Об этом передает корреспондент «Известий» с места событий.

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что Краевский был вызван в МИД.

Корреспондент «Известий» заметил выходящего из здания МИДа в Москве посла Польши. На кадрах запечатлено, как Краевский направился в сторону служебной машины, держа в руках оранжевую папку для документов.

Ранее в среду в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы. В министерстве призвали Польшу извиниться за антироссийскую истерию и необоснованные обвинения.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В ночь на 16 ноября посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики в связи с инцидентом.

На следующий день, 16 ноября, президент Польши Анджей Дуда указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине. После этого риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Украина подтвердила использование сил противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом падения ракет в Польше.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.