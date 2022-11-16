Новое здание построят для коррекционной школы в Якутске

В Якутске планируют возвести новое здание для коррекционной школы VIII вида № 4. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе управления Госстройжилнадзора Республики Саха (Якутия).

Трехэтажное здание школы построят в 143-м квартале на улице Пирогова. Оно будет рассчитано на 180 учащихся.

По словам первого замглавы управления Влада Пермякова, площадь школы составит 4,966 тыс. кв. м. Проект включает обустройство учебных классов, кабинетов медицинской и психологической поддержки детей, игровой продленного дня, столярной и швейных мастерских, столовой на 90 мест и актового зала на 144 места, зон рекреации, спортивного и тренажерного залов, зала для ЛФК, медблока.

Сейчас дети из коррекционной школы № 4 учатся в дополнительном здании школы № 25. Их собственное здание, расположенное на улице Чайковского, 113, было признано аварийным и уже снесено. Завершить строительство новой школы планируется в конце 2023 года.