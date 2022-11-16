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В Совфеде возложили на НАТО вину за инцидент с ракетами в Польше

В Совфеде считают, что инцидент с ракетами в Польше создан и раздут в интересах НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вина за произошедший в Польше инцидент с ракетами лежит на тех, кто в военном плане пытается противостоять России, а именно — на НАТО. Такую точку зрения высказал «Известиям» в среду, 16 ноября, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Что это было, сказать трудно, потому что пока мы пользуемся сведениями из очень разных источников. Но в любом случае это произошло по вине тех, кто сегодня пытается воевать с Россией, это было явно сделано и раздуто в интересах НАТО», — считает Климов.

По его словам, подобные инциденты, даже случайные, могут обернуться катастрофой. Сенатор отметил, что опасность заключается в двух моментах.

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«Первое — это огромная концентрация в Восточной Европе натовских войск и вооружения. И второе — это наличие достаточного большого количества авантюристов на территории Украины, которым по разным причинам выгодно обострение этого конфликта. Отсюда, к сожалению, нельзя гарантировать, что подобного рода инциденты не продолжатся. Поэтому, на мой взгляд, вся ответственность лежит исключительно на натовской стороне и на их марионетках, которых они расплодили на территории Украины. Вот, собственно говоря, все, что надо знать в том числе и народам европейских государств, которые просто подставлены этой дикой русофобской политикой», — заявил Климов.

В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров в комментарии «Известиям» не исключил, что ракета попала на территорию Польши по вине украинских ПВО.

При этом он не исключил, что за этим стоит попытка провокации. Политик напомнил, что в начале 90-х годов на побережье Черного моря «по ошибке» был сбит российский Ту-154, который возвращался из Израиля в Россию.

«Я не исключаю, что когда Украина почувствует, что она реально не может больше рассчитывать на бесконечные поставки вооружений стран НАТО, она может пойти на такую провокацию, чтобы спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, втянуть уже Польшу и другие страны. Это опасная тенденция, потому что она непредсказуемая. Поэтому я думаю, что страны НАТО должны задуматься о том, какой опасный партнер Украина», — указал Джабаров.

Он предположил, что США и другие страны альянса быстро остыли, потому что поняли, что ракета летела с Украины, а не из России.

Днем ранее польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В то же время президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию. Он призвал НАТО к действию.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

В Москве в свою очередь заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему являются намеренной провокацией.

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