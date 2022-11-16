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Канада ввела новые санкции против Ирана

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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Канада расширила санкционный список против Ирана, добавив в него несколько физических и юридических лиц. Об этом сообщили 16 ноября в МИД страны.

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«Это пятый пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима ‹...› В сегодняшний санкционный список [внесены] шесть физических и два юридических лица», — говорится в заявлении канадского министерства.

Отмечается, что в числе компаний, внесенных в санкционный список, числятся производители беспилотников.

14 ноября Евросоюз добавил в санкционный список два физических и два юридических лица из Ирана, подозреваемых в предоставлении России беспилотников.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал 27 октября фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках.

16 октября газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил в свою очередь, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

Еще 26 сентября глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале было объявлено 24 февраля. Также наблюдается давление на страны, придерживающиеся другой политики в отношении РФ, отличной от Запада.

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