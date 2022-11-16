Дуда заявил, что падение ракеты на востоке Польши не было преднамеренной атакой

Падение ракеты на польско-украинской границе не было преднамеренной атакой на Польшу. Об этом 16 ноября заявил президент страны Анджей Дуда.

«Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — сказал он после встречи правительства с генштабом и ответственными службами.

Дуда отметил, что у Польши нет доказательств причастности России к запуску ракеты. По его словам, снаряд, скорее всего, использовался силами обороны Украины.

«Многое указывает на то, есть высокая вероятность, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — добавил глава государства.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию и призвал НАТО к действию.

МИД Польши позже подтвердил, что на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Минобороны РФ назвало домыслы о вероятном отношении России к инциденту провокацией, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что на фотоснимках обломков ракеты, обнаруженных в Польше, они были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты противовоздушной обороны Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.