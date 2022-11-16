Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновились. Об этом 16 ноября сообщает минэкономики страны.

«Поставки нефти в Словакию были восстановлены», — сообщили в ведомстве.

Накануне Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» из-за падения давления.

Позднее в Венгрии заявили, что поставка нефти по «Дружбе» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции.

16 ноября прокачка нефти была восстановлена.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).