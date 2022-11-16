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Семь сотен незаконно установленных объектов снесли во Владивостоке

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На территории Владивостока с начала года снесли более 700 объектов, установленных незаконно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполняют сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В основном с улиц убирают металлические гаражи, которые местные жители установили самовольно и не оформили на них разрешительных документов.

На этой неделе демонтаж проводится на Карбышева, 52, и Героев Варяга, 6, пишет ИА PrimaMedia.

«После демонтажа остаются горы мусора, ведь в таких гаражах, как правило, люди хранят хлам — старые шины, мебель и так далее. Поэтому не только проводим демонтажные работы, но и сразу же наводим порядок, расчищая территорию от мусора», — рассказали на предприятии.

Как объяснили в мэрии, демонтированные объекты временно хранятся на специальной площадке. Собственник может забрать имущество после оплаты работ по сносу, перевозке и хранению, а также штрафа.

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