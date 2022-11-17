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И тут и штамм

Эксперт в области ветеринарии Семен Жаворонков — о причинах и последствиях дефицита вакцин для животных
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Ветеринарные специалисты и СМИ в России все чаще говорят о дефиците вакцин для животных. Одна из причин — постоянные изменения нашего законодательства. К сожалению, несмотря на заявления органов власти, что новых или необоснованных требований в отношении импортных лекарств не вводится, на практике вступающие в силу нормативные акты все чаще угрожают дальнейшим поставкам.

Что это значит? Сейчас производители вакцин обязаны передавать госучреждениям штаммы, которые используют при производстве иммунобиологических препаратов. 9 сентября зарубежным производителям начали поступать письма Россельхознадзора: если применяемые ими патогенные штаммы не будут депонированы в России, то могут ввести ограничения на ввоз готовых лекарств. Спустя несколько дней импортеры уже через пункты пограничного контроля получили уведомления, что депонирование необходимо произвести до 31 октября. Этот срок уже прошел, но пока рано говорить о том, применили ли регулирующие органы какие-либо ограничения — информация об этом к нам не поступала. При этом уже сама угроза применения такой меры создает повышенный спрос на внутреннем рынке и подвергает риску новые отгрузки в Россию. В итоге сейчас, даже при отсутствии внешних санкций, из-за внутреннего регулирования формируются предпосылки для дефицита импортных и — в результате повышенного спроса — даже отечественных препаратов.

Наиболее критично нехватка импортных вакцин может отразиться на профилактике «экономических» болезней в животноводстве. Такие заболевания встречаются в современных хозяйствах по всему миру и, как правило, не наносят непоправимого ущерба самим животным, однако резко снижают рентабельность бизнеса. В рыночной экономике недостаточно просто производить яйца, молоко и мясо — нужно делать это с меньшими затратами, чем у конкурентов. Болезни повышают конверсию корма, снижают надои, ведут к ухудшению сохранности молодняка, отрицательно влияют на динамику воспроизводства.

Сегодня экономические показатели отечественного животноводства обеспечивают именно зарубежные вакцины. Заменить их аналогами с меньшей эффективностью или, того хуже, препаратами, которые только называются аналогами в государственных отчетах — значит потерять в рентабельности и конкурентоспособности всего отечественного агропромышленного комплекса.

В случае полного запрета импорта вакцин рынок почувствует ситуацию не сразу. Динамика ввоза в последние месяцы, а также общение непосредственно с аграриями говорят о том, что крупные хозяйства и дистрибьюторы всячески пытаются нивелировать возможные риски и активно формируют запасы, благо, сроки годности многих препаратов позволяют это делать.

Что касается практических проявлений, то есть роста числа вспышек «экономических» заболеваний, многие из которых, кстати, официально не фиксируются, мы можем увидеть еще более отложенный эффект — благодаря популяционному иммунитету, накопленному в результате правильной вакцинопрофилактики, заболевания могут проявиться через два-восемь месяцев в зависимости от производственных циклов и общего уровня зоотехники в каждом конкретном хозяйстве.

Замещение ветеринарных лекарственных препаратов — длительный и чрезвычайно затратный процесс. Опять же, это видно в сфере сельского хозяйства, где важно не просто обеспечить наличие и грамотное использование препаратов владельцами, но также гарантировать, что доступные вакцины будут совпадать с принятыми у животноводов зоотехническими практиками. Они должны быть экономически эффективными в профилактике болезней и сохранять конкурентоспособность готовой продукции как в России, так и на внешних экспортных рынках.

Дефицит иммунобиологических препаратов для животных может привести к еще одной проблеме — контрабандным поставкам. Владельцы животных ищут отечественные и импортные вакцины, а также заказывают их частным лицам из-за рубежа. А это говорит о том, что поставки, происходящие без контроля со стороны ФТС и Россельхознадзора, происходят и, к сожалению, без изменений в регулировании их динамика будет возрастать. Часто таким способом ввозятся как подлинные препараты, не предназначенные для обращения на российском рынке (не имеющие маркировки на государственном языке), так и поддельные, контрафактные.

Автор — исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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