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Мэр Винницы предупредил о «жестких» отключениях электричества

Мэр Винницы Моргунов предупредил о «жестких» отключениях электричества
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Фото: РИА Новости
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Мэр украинского города Винница Сергей Моргунов порекомендовал жителям запастись водой и едой, а также зарядить портативные аккумуляторы на фоне ожидаемых ограничений на потребление электроэнергии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 16 ноября.

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«Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки. Главное сейчас — восстановить баланс энергосистемы. Экономьте потребление», — написал Моргунов.

По его словам, местная энергетическая компания заявила о более «жестких и длительных» ограничениях по сравнению с предыдущими. Градоначальник также добавил, что в скором времени возможны проблемы с движением электротранспорта и работой светофоров.

Аварийные отключения электроэнергии также ожидаются в Полтавской области Украины.

В этот же день глава МВД страны Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов 15 ноября было поражено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергетическим объектам страны, нанесенный 15 ноября, самым масштабным, добавив, что ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала готовиться к «тяжелым дням» в связи со значительными повреждениями украинской энергосистемы.

С октября российские войска наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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