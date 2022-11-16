В Липецке появится новый сквер

В Липецке у площади Авиаторов обустроят сквер. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Рабочие уже приступили к прокладке кабеля электроснабжения, который будет питать будущую систему освещения.

Как отмечается в материале, объем работ в этом году будет зависеть от погоды.

Планируется на месте протоптанных местными жителями тропинок заасфальтировать пешеходные дорожки. Также будут обустроены водоотводной лоток и дренажный колодец. Газон хотят засеять травой.

Как указано в контракте, работы будут завершены в 2023 году.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в городе Грязи (Липецкая область) завершили первый этап масштабного благоустройства сквера 50 лет Победы.