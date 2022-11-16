В Липецкой области отремонтировали мост

В Липецкой области в селе Плеханово отремонтировали мост через ручей. Об этом в среду, 16 ноября, пишет LipetskMedia со ссылкой на Telegram-канал «Липецкая область».

Мост пересекает дорогу Ссёлки – Плеханово – Грязи. Протяженность объекта — 130 м.

Работы были выполнены за полгода. На мосту заменили балки, поменяли насадки, на которые опираются пролеты, заменили переходные плиты и провели косметический ремонт. Кроме того, был обеспечен водосбор и смонтированы фильтры, через которые вода будет уходить в ручей. На объекте также обустроили пешеходную зону.

Мост построили в 1981 году. С тех пор ремонт не проводился, он уже не отвечал нормам.