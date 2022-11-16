В Рязанской области ожидается гололедица и снег

В четверг, 17 ноября, в Рязанской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Об этом пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС, которое представило прогноз синоптиков.

Ночью будет преимущественно без осадков. Днем — местами небольшой снег. На юге области ожидается умеренный снегопад. На дорогах — гололедица.

Ветер — северо-восточный со скоростью 3–8 м/с ночью и 7–12 м/с днем.

В ночные часы температура воздуха составит от –8 до –3 градусов, днем — от –5 до 0 градусов, уточняет 62INFO.ru.

О скором наступлении зимы в Москве 15 ноября предупреждал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он предположил, что постоянный снежный покров установится уже на этой неделе и не растает до весны. Как уточнил синоптик, до конца недели будет облачно с небольшими прояснениями, однако в пятницу, субботу и воскресенье погода обещает быть солнечной.