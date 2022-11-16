Автомобиль загорелся на пересечении улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая в Москве
Легковая машина загорелась на пересечении улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупреждает в среду, 16 ноября.
«Движение затруднено, просим выбирать маршруты объезда», — говорится в сообщении.
К настоящему времени возгорание локализовано, передает агентство городских новостей «Москва».
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
Ранее, 2 ноября, движение транспорта было полностью перекрыто на Балаклавском проспекте в сторону улицы Профсоюзной в столице из-за возгорания машины, сообщается на сайте kp.ru.
В ночь на 29 октября в подмосковном Жуковском произошло ДТП с участием каршеринга — автомобиль врезался в бетонное ограждение рядом с туннелем и загорелся. Пострадали два человека. По информации «Известий», инцидент произошел на улице Туполева. За рулем каршеринга Volvo находился 21-летний мужчина. С ним в машине также были 18-летняя девушка и 25-летний пассажир.