Капитальный ремонт улицы Красной Армии завершили в Красноярске

В Красноярске капитально отремонтировали улицу Красной Армии. Стартовала приемка работ, которая продлится две недели, сообщает городская администрация.

В течение двух недель подрядчик будет устранять все выявленные недочеты. На сегодняшний день зафиксирован только один — отсутствие ограждения на лестнице, ведущей с улицы Обороны на улицу Лебедевой.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, всего на улице отремонтировали семь пандусов, восемь лестниц, 12 подпорных стен. На пересечении улицы Красной Армии с улицей Обороны обустроена новая ливневка. Также современные системы водоотвода созданы на тротуарах.

Схема движения пешеходного и автомобильного движения после обновления улицы изменилась. Там появились новые пешеходные переходы, парковочные карманы. Кроме того, подготовлено оборудование для платного паркинга. Запустить его в работу планируется с 28 ноября.

Обновление затронуло и внешний вид улицы. В кварталах установили скамейки, уличные диваны, появились организованные места для уличной торговли, выполнены озеленительные работы, заработало освещение разных типов.

Гарантия на проведенные работы и материалы будет действовать от пяти до семи лет.