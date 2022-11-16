В Тамбовской области подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 декабря в Тамбовской области вырастет плата за проезд в общественном транспорте. Об этом в среду, 16 ноября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на соответствующее распоряжение властей региона.

Сейчас стоимость проезда составляет 20 рублей по безналичному расчету и 22 рубля за наличные. Теперь жителям области придется заплатить 23 рубля и 25 рублей соответственно.

«Повышение тарифов необходимо для обеспечения устойчивой работы пассажирского транспорта в связи с изменением ценообразующих факторов», — говорится в документе.

До этого проезд в регионе дорожал в августе 2019 года. Тогда же была введена и безналичная оплата.