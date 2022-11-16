В Воронеже построят школу на 1,6 тыс. учеников

В Воронеже выбрали подрядчика для строительства школы на 1,6 тыс. мест. Им станет Домостроительный комбинат. Об этом в среду, 16 ноября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на представителей компании.

Школа, в которой сформируют 63 класса, появится в квартале Шишкова-Загоровского. Строительство обойдется в 2 млрд рублей, отмечается в материале. Здание запланировали сделать с переменной этажностью.

Финансирование будет обеспечено из бюджетов разных уровней.

Ранее в Бузулукском районе Оренбургской области завершили капитальный ремонт школы, расположенной в поселке Колтубановский. Церемония открытия учреждения состоялась в понедельник, 14 ноября.