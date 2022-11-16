Пожар произошел в жилом доме в Коми

В Ижемском районе Республики Коми произошел пожар в частном жилом доме. Об этом в среду, 16 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября, в 11:36 на улице Коммунальная в поселке Щельяюр.

Пожарные прибыли на место через шесть минут. Огонь был потушен в 12:26. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи.

В ночь на 7 ноября в Тюмени сгорел дом в частном секторе на улице Закалужской. В результате пожара погиб мужчина.