Ночью на улицы Калуги высыпали более 200 т песка и реагентов

На калужские улицы ночью высыпали более 200 т песка и реагентов из-за снега и дождя в городе. Об этом в среду, 16 ноября, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

Чтобы справиться с последствиями непогоды, на улицы были выведены 49 единиц техники, в том числе 26 спецмашин.

«Убирать остановки и пешеходные переходы начали уже в 5 утра. Сначала на эти цели направили шесть бригад рабочих, но к 8 часам к ним добавилось еще девять бригад», — говорится в сообщении.

За время уборки улицы города посыпали 204 т соли и песка, а также 12 т реагентов.

Ранее 16 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек январскую погоду в Московской области в ближайшие выходные.