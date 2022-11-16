В Брянске на день упадет напор воды
В пятницу, 18 ноября, в Брянске упадет напор воды. Об этом в среду, 16 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU.
Меры связаны с ремонтными работами. Напор упадет в 0:00 18 ноября и вернется в норму в 6:00 19 ноября.
«Неудобства коснутся жителей 10-го микрорайона, поселка Малое Кузьмино и жителей улицы Андрея Рублева», — говорится в сообщении.
16 июля жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.