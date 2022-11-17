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Звездопад Леониды в ноябре 2022 года — где будет виден, когда смотреть

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Фото: Global Look Press/Gao Limeng
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Еще с древних времен люди с трепетом и восторгом наблюдали за таким небесным явлением, как звездопад. Событие наделяли сакральным смыслом и пытались просчитать его влияние на жизнь человека. На современном уровне ученые уже выяснили, что астрологические теории не имеют общего с действительностью, однако звездопады так и остались в сознании людей интригующим и красивым зрелищем. Ближайший заметный звездопад ожидается в ночь на 18 ноября. Что собой представляет метеорный поток Леониды и где его смотреть — читайте в материале «Известий».

Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: когда пройдет

Метеорный поток, проходящий через созвездие Льва, появляется над Землей регулярно. Однако лишь раз в промежуток около 30 лет звездопад становится действительно интенсивным. Самым зрелищным за последние годы был метеорный «дождь» 2001 года, следующий такой ожидают не раньше 2031 года.

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Максимальная интенсивность звездопада в 2022 году — 10–15 звезд в час со скоростью до 71 км/ч. В ночь на пятницу, 18 ноября, его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где смотреть

Лучший обзор на небесное шоу для жителей России ожидается в Краснодарском крае и соседних регионах. Трансляцию «звездного дождя» будет вести в режиме онлайн Московский планетарий. Ориентироваться лучше на созвездие Льва, в котором как раз 17 и 18 ноября будет находиться Луна.

Не менее зрелищными и яркими событиями являются солнечные и лунные затмения. В 2022 году последнее лунное затмение прошло 8 ноября. В 2023 году жители Земли тоже не раз столкнутся с такими небесными явлениями, все они собраны в материале «Известий».

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