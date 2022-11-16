Транспортный профсоюз Британии проголосовал за продолжение забастовок

Железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 16 ноября.

«Железнодорожный профсоюз RMT сегодня объявил, что вновь победил антипрофсоюзные законы с поражающим мандатом для дальнейших забастовок на железных дорогах. <...> Это означает, что члены RMT в этих областях смогут потенциально проводить забастовки на протяжении следующих шести месяцев», — говорится в тексте.

В профсоюзе заявили, что работники компании Network Rail и еще 14 железнодорожных компаний-операторов выступили за продолжение протестов большинством голосов (91,7%) при явке в 70,2%, передает RT.

Накануне стало известно, что шесть крупнейших профсоюзов медработников Великобритании планируют провести забастовку, которая на период рождественских праздников может парализовать британскую систему здравоохранения, пишет REGNUM. Медработники недовольны уровнем заработной платы, которая не повышалась на фоне рекордных темпов инфляции в стране.

За проведение забастовок уже проголосовали профсоюзы Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

9 ноября сотрудники британских вузов заявили о намерении провести в ноябре крупнейшую в истории страны забастовку в поддержку требований об улучшении условий труда. Манифестации пройдут 24, 25 и 30 ноября.

По решению профсоюзов британских образовательных учреждений манифестации планируется провести в указанные даты, если работодатели не предложат сотрудникам сферы высшего образования быстрые и улучшенные решения проблем.

19 августа работа лондонского метро оказалась практически парализована из-за забастовки сотрудников транспорта.

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Великобритании 115 тыс. сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованием повысить зарплату из-за рекордной инфляции. Как заявил профсоюз Communication Workers Union (CWU), забастовки будут проходить четыре дня — 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

Крупнейшая за 30 лет забастовка на железных дорогах началась в Великобритании 18 июня. Ее инициатором стал основной в королевстве профсоюз железнодорожных, морских и транспортных работников RMT.

RMT подчеркнул, что имеет мандат на проведение забастовки до Рождества.

Поводом для конфликта стало решение британского правительства сократить транспортный бюджет страны на £4 млрд: £2 млрд потеряла национальная сеть железных дорог, а еще £2 млрд — департамент транспорта Лондона. Власти ухудшили условия выхода железнодорожных работников на пенсию, при этом увеличив пенсионные взносы. А чтобы сэкономить, правительство сократило тысячи рабочих мест по всему сектору, говорится в заявлении RMT.