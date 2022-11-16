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В Совфеде оценили заявление Минска о возможной подготовке Польши к наступлению

Сенатор Цеков: Польша хотела бы начать наступление, но боится жесткого ответа
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markus Rauchenberger
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Польша хотела бы начать начать наступление, но ее сдерживает понимание того, что возможен жесткий ответ. Об этом «Известиям» 16 ноября заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

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«Хотели бы [начать наступление]. Но я думаю, что понимание того, что они получат очень жесткий ответ, их сдерживает», — сказал он.

Ранее в этот день замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация говорит о подготовке Варшавы к наступательной войне. По его словам, в Польше началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он указал на то, дивизия будет находиться в восточной части страны, недалеко от Белостока (рядом с границей Белоруссии).

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторона также вызвала российского посла и вручила ему ноту. При этом РФ заявляла, что удары по территориям на польско-украинской границе ВС России не наносили.

Минобороны РФ 16 ноября назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что на фотоснимках обломков ракеты, обнаруженных в Польше, они были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

Президент США Джо Байден также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

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