Спасатели в Орловской области достали застрявшую в заборе собаку

Спасатели помогли выбраться застрявшей в заборе овчарке в Орловской области. Об этом в среду, 16 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 16 ноября, в 07:28 на улице Казанской в городе Ливны. С помощью специального инструмента сотрудники 7-й пожарно-спасательной части помогли освободить животное. Собаку передали хозяевам.

В сентябре в Московской области вызволили застрявшую в заборе молодую косулю. В ведомстве рассказали, что животное застряло в заборе жилого дома в одной из деревень в Коломне. Неравнодушные жители сообщили о происшествии в службу спасения.