Новая трамвайная ветка может появиться в Челябинске

Общественные слушания пройдут по проекту планировки новой трамвайной линии в Челябинске. Она свяжет Советский и Ленинский районы.

Протяженность ветки может составить до 4,2 км. Пути пройдут по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Об этом сообщает Kursdela.biz.

Слушания проводятся по инициативе Челябинского дорожно-транспортного проектного института. Мероприятие состоится 24 ноября. В администрации уточняют, что на текущий момент не определен источник финансирования.

В октябре министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило закупку 33 новых трамваев для Челябинска. Низкопольные вагоны планируют поставить в депо в первом полугодии 2023 года.