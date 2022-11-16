В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил 16 ноября о возобновлении поставки нефти в страну по трубопроводу «Дружба».

«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновились. Пока что в текущей фазе под низким давлением», — рассказал он. Трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.

Он отметил, что технические специалисты работают над устранением всех неполадок, чтобы поставки топлива осуществлялась под полным давлением в нормальном режиме.

Ранее в среду Сийярто рассказал, что поставка нефти по «Дружбе» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции в результате российских ударов по энергосистеме Украины. Он добавил, что сам нефтепровод не пострадал, но пострадала обслуживающая его инфраструктура — одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством.

Накануне Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» из-за падения давления. После этого премьер страны Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

В Чехии в свою очередь сообщили, что не испытывают никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода. Как заявила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, нефть поступает бесперебойно.

В Польше также сказали, что поставки нефти по польскому участку нефтепровода осуществляются в нормальном режиме.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.