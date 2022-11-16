Эксперты оценили остановку прокачки нефти по «Дружбе»

Возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии выгодно всем, рассказал «Известиям» 16 ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом он уточнил, что остановка прокачки топлива на несколько дней не будет критической, потому что позднее можно будет увеличить объем поставок, доведя суммарные показатели до планируемых изначально.

«Сейчас, я думаю, что ни в Чехии, ни в Венгрии, ни в Словакии НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — Ред.) не остановились, потому что вдоль нефтепроводов, как правило, есть отдельные технологические емкости, которые примерно для таких ситуаций созданы: если что-то происходит с прокачкой, нефть оттуда можно подавать дальше в систему», — рассказал он.

Корме того, как объяснил эксперт, на НПЗ также есть хранилища нефти. На случай перебоев с поставкой топливо возможно взять о отправить на переработку из емкостей и хранилищ, для того, чтобы не прерывать технологический процесс на НПЗ.

«Поэтому, если это всё будет в течение недели или нескольких недель, то может быть сокращение ее суточного производства на НПЗ, но никакой остановки или обнуления производства не произойдет. Сответственно, за это время можно будет починить инфраструктуру, которая была повреждена», — предположил эксперт.

Аналитик отметил, остаются вопросы относительно того, что конкретно было повреждено. Даже если говорить о том, что теперь нет традиционного объекта генерации, стоит учитывать, что ранее в советское время по нормативам, когда строился нефтепровод, там располагались резервные системы снабжения электроэнергии за счет дизельных генераторов, добавил он.

«Почему они сейчас автоматически не включились, когда прервалось энергоснабжение, — не совсем ясно. Посмотрим, какие будут подробности аварии, но теоретически хотя бы за счет дизельных генераторов можно восстановить энергоснабжение насосов и дальше прокачивать нефть по украинскому участку. Хотя, опять же, мы не знаем, в каком состоянии находились дизельные генераторы», — объяснил он.

Юшков считает, что прокачка нефти через Украину возобновится в ближайшее время, тем более, что это выгодно всем. Он напомнил, что так венгры, чехи, словаки получают по наиболее оптимальному маршруту необходимый объем нефти.

«Даже Украине выгодно сохранение поставок, потому что, во-первых, она получает деньги за транзит, во-вторых, она получает само топливо, которое так или иначе доступно для Украины из-за того, что рынок нефтепродуктов в Европе в нормальном состоянии насыщен», — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что единственной, кто ранее призывал остановить прокачку, — Польша. Возможно, Варшава считала, что станет «входными воротами» для нефти, которая доставляется в Европу морским транспортом, рассчитывая, что топливо может прокачиваться вглубь континента через территорию страны, добавил он.

«Но тем не менее, сейчас Венгрию запитать полноценно, заменить российские поставки по «Дружбе», нельзя другим маршрутом», — подчеркнул аналитик.

Он уточнил, если нефтепровод «Дружбы» не заработает, и Будапешт будет переключаться на других поставщиков транзитом через Хорватию, венгерской стороне, как минимум, придется сокращать объемы производства на НПЗ.

В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев отметил, что примерный объем выпадающих в результате остановки поставок составляет 250 тыс. баррелей в сутки (или 7,5 млн баррелей в месяц).

«С учетом того, что средняя стоимость нефти марки URALS в октябре составила $70,6 за баррель, то стоимостной экспорт страны должен сократиться на $0,53 млрд в месяц. При этом, по оценке Центробанка РФ, баланс по счету текущих операций РФ в октябре составил $17,7 млрд — то есть выпадающие доходы от экспорта по «Дружбе» не окажут существенного влияния ни на показатели платежного баланса, ни на курс рубля», — заключил он.

Накануне советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба» из-за падения напряжения. 16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции. В Кремле заявили, что не располагают детальной информацией о ситуации.