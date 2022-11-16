Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусские пограничники сбили беспилотник, который нарушил границу со стороны Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил государственный пограничный комитет страны.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

Инцидент произошел в Кобринском районе.

«Пинские пограничники в 100 м от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дрон был сбит из автомата Калашникова. Отмечается, что беспилотник был оборудован видеокамерой и использовался для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.

По факту инцидента проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Ранее, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».

При этом 18 октября Лаппо сообщил о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022