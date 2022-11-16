Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник

Белорусские пограничники сбили беспилотник, который нарушил границу со стороны Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил государственный пограничный комитет страны.

Инцидент произошел в Кобринском районе.



«Пинские пограничники в 100 м от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дрон был сбит из автомата Калашникова. Отмечается, что беспилотник был оборудован видеокамерой и использовался для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.

По факту инцидента проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Ранее, 4 ноября сообщалось, что в Гомеле пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. В погранкомитете рассказали, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории республики.

В конце октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил, что на провокации с украинской стороны Минск даст «адекватный ответ».

При этом 18 октября Лаппо сообщил о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы. По его словам, это создает опасную ситуацию.