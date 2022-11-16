Два дома для переселенцев из аварийного жилья почти достроили в Сковородине

В Сковородине (Амурская область) завершается строительство двух домов, почти все квартиры в которых предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пятиэтажном доме 5 по улице Сурнина подрядчик сейчас делает кирпичную кладку последнего этажа, обустраивает внутридомовые инженерные сети, возводит перегородки. Дом рассчитан на 33 квартиры, 30 из них предназначены для переселенцев.

Второй дом возводится по той же улице, ему присвоен номер 5б. Строители уже приступили к обустройству кровли четырехэтажки, а также занимаются внутренней отделкой помещений. Как уточняет Амурская Служба Новостей, все 44 квартиры в доме будут переданы переселенцам.

Строительство жилья для участников программы переселения продолжается и в других населенных пунктах региона. По три дома возводят в Благовещенске, Сковородине, Свободном, по два дома — в Сковородинском, Октябрьском, Благовещенском районах, по одному — в Бурейском округе и Серышевском районе. Строительство еще пяти домов ведется в селе Соловьевск Тындинского округа.