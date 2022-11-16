Один человек погиб при ДТП с грузовиком в Свердловской области

Водитель легкового автомобиля погиб в результате массового ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области. Еще два человека получили травмы.

Авария произошла 16 ноября на трассе из Екатеринбурга в Тюмень. По данным ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля Kia, который ехал со стороны поселка Белоярского, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Грузовик после удара изменил траекторию и врезался в машину Lada. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Водитель отечественного автомобиля скончался. Два пассажира иномарки получили травмы. Установлено, что водитель Kia получил права год назад. Мужчина уже 48 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Урала в условиях зимнего вождения исключить опасные маневры, следить за дорогой и не отвлекаться.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 21-летнего водителя осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Мужчина за рулем машины «Лада Гранта» превысил скорость и потерял управление. Машина столкнулась с Kia Rio, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen.