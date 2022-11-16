Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Один человек погиб при ДТП с грузовиком в Свердловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель легкового автомобиля погиб в результате массового ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области. Еще два человека получили травмы.

Авария произошла 16 ноября на трассе из Екатеринбурга в Тюмень. По данным ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля Kia, который ехал со стороны поселка Белоярского, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Грузовик после удара изменил траекторию и врезался в машину Lada. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Водитель отечественного автомобиля скончался. Два пассажира иномарки получили травмы. Установлено, что водитель Kia получил права год назад. Мужчина уже 48 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Урала в условиях зимнего вождения исключить опасные маневры, следить за дорогой и не отвлекаться.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 21-летнего водителя осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Мужчина за рулем машины «Лада Гранта» превысил скорость и потерял управление. Машина столкнулась с Kia Rio, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022