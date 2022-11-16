Путин: пенсионерам легко дают небольшие кредиты и превращают в вечных должников

Президент России Владимир Путин заявил, что банки превращают пенсионеров в вечных должников, выдавая небольшие кредиты. Об этом он рассказал 16 ноября на совещании с правительством РФ.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников», — сказал глава государства.

По его словам, банки «кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», и это нужно прекратить. Путин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить внимание этой проблеме.

Также в ходе совещания Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства граждан.

8 ноября «Известия» узнали, что в Госдуме подготовили поправки в Жилищный кодекс, предлагающие снять запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Мера должна помочь в борьбе с накоплением задолженности за коммуналку, которая бьет рекорды.

Ранее в октябре сообщалось, что количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.

При этом 12 сентября первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что с 1 сентября 2020 года механизмом избавления от долгов без суда воспользовались 10,6 тыс. человек. Всего за период с 1 сентября 2020-го по 30 августа 2022 года поступило 22,5 тыс. заявок на внесудебное банкротство, из которых 11,9 тыс. обращений физлиц получили отказ.