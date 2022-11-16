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Политолог оценил предложение Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса

Политолог Дудчак назвал разумным предложение Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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России давно надо было ответить зеркально на заморозку своих средств западными странами. Такое мнение политолог и экономист Александр Дудчак высказал в среду, 16 ноября.

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Он поддержал предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об изъятии активов иностранного бизнеса.

«Россию ограбили наглым, бандитским образом, и мы до сих пор ведем себя, по-моему, неадекватно мягко. Мы всегда оставляем какую-то надежду на то, что с ними можно вести переговоры. Там выходят эти инвесторы, а мы говорим: «Вы всегда можете вернуться». В этом нет необходимости, уходят — всё, с концами. Давно надо было ввести адекватные встречные меры», — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом «360».

Дудчак заявил, что Запад не заморозил российские средства, а ограбил страну. Также политолог предположил, что западные политики намерены захватить еще больше активов и имущества, принадлежащих России. По его словам, речь может идти о самолетах, судах и даже недвижимости, которые принадлежат частным лицам.

«Они ничего не соблюдают. Всё, что можно украсть — они украдут. Надо это понимать и действовать адекватным способом, Медведев всё правильно говорит», — заключил он.

Накануне Медведев заявил, что России придется изымать имущество частных инвесторов в случае конфискации российских активов на основании принятой ООН резолюции о репарациях Украине.

Он отметил, что стоимость иностранного имущества в России превышает $300 млрд, благодаря чему удастся компенсировать украденные активы, передает RT.

Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России. За документ 14 ноября проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались, передает НСН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через Генеральную ассамблею (ГА) ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву, сообщается на сайте kp.ru.

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили, что отрицательно отнеслись к резолюции ГА ООН о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

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