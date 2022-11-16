Reuters сообщило об освобождении захваченных Ираном греческих танкеров

Греция и Иран достигли соглашения об освобождении танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior под греческим флагом, захваченных Тегераном в Персидском заливе в мае. Об этом 16 ноября сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В настоящее время оба танкера двигаются по направлению к Ормузскому проливу, пишет издание со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Инцидент произошел 28 мая, когда военно-морские силы корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали два греческих танкера с нефтью в водах Персидского залива.

В МИД Греции, в свою очередь, резко осудили захват своих судов. В ведомстве отметили, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между Ираном и Евросоюзом (ЕС).

Захват судов Ираном последовал в ответ на задержание танкера Lana с иранской нефтью под российским флагом в середине апреля возле порта на острове Эвбея в Греции. Тогда по решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, ее часть перегружена на греческий танкер Ice Energy для отправки в Вашингтон.

Иран назвал захват груза на своем корабле «ярким примером международного пиратства», за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно.