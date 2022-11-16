Руководителя общественной организации заподозрили в мошенничестве в Томске

В Томске возбуждено 18 уголовных дел по фактам мошенничества в отношении руководителя общественной организации. По версии правоохранительных органов, женщина предоставляла фиктивные акты выполненных работ по оказанию социальной помощи детям-инвалидам.

В МВД считают, что 63-летняя женщина заключила контракт с муниципальным учреждением на оказание психологической, педагогической, медицинской, логопедической помощи детям в семи районах Томской области. При этом руководитель не выполнила обязательства и предоставила фиктивные акты выполненных работ. В общей сложности на подконтрольные подозреваемой счета было перечислено 5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Томск».

Уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере объединены в одно производство. Руководителю организации грозит до шести лет лишения свободы.